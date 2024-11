Rafael Nadal, de 38 anos, anunciou sua saída do circuito profissional de tênis nesta terça-feira (19), após um longo período lidando com lesões. Embora diga que ainda sinta prazer em jogar, um dos maiores tenistas de todos os tempos reconhece que seu corpo não consegue mais suportar as exigências do esporte em alto nível. A decisão foi comunicada após a derrota da Espanha para a Holanda nas quartas de final da Copa Davis. Em sua declaração, Nadal enfatizou que não se sente cansado do tênis, mas que a realidade física o obriga a aceitar essa nova fase. “A realidade é que nunca se quer chegar a este momento, não estou cansado de jogar tênis, mas o corpo já não quer jogar e temos que aceitar isso.” Ele expressou sua gratidão por ter vivido momentos memoráveis ao longo de sua carreira, que se estendeu por duas décadas. O tenista também ressaltou a importância de ser um bom embaixador do esporte.

O espanhol, que conquistou 22 títulos de Grand Slam, é considerado um dos maiores tenistas da história. Durante sua trajetória, ele recebeu apoio incondicional de sua família, equipe e torcedores. Nadal agradeceu a todos que estiveram ao seu lado, reconhecendo o papel fundamental que desempenharam em sua jornada. Ao se despedir, o espanhol fez questão de dedicar suas últimas palavras à família, que sempre esteve presente em sua vida.

Durante sua trajetória, Nadal se destacou por momentos inesquecíveis que marcaram sua carreira. Um dos lances mais lembrados ocorreu no Aberto de Madri de 2009, quando ele executou um lobby de costas entre as pernas contra Novak Djokovic. Essa jogada se tornou um símbolo de sua habilidade e criatividade em quadra. Outro momento notável foi em Roland Garros — onde é o maior campeão, cpm 14 títulos —, também em 2009, quando o tenista surpreendeu a todos com uma largadinha após um longo rali contra Dominic Thiem.

Além disso, em 2005, Nadal fez uma devolução de costas impressionante contra Radek Stepanek no Masters 1.000 de Roma, que ficou gravada na memória dos fãs. Em seu último jogo, ele também encantou o público com uma rebatida de costas durante a partida contra Botic Van de Zandschulp na Copa Davis, mostrando que, mesmo em sua última competição, ainda possuía a magia que o tornou famoso.

Após o anúncio, uma série de homenagens se seguiram ao redor do mundo. Os perfis dos torneios Roland Garros, US Open, Wimbledon e Australian Open celebraram a carreira de Nadal. Antes mesmo do jogo contra Zandschulp, a imagem dele foi projetada na Torre Eiffel, em Paris, onde é disputado o prestigioso Grand Slam de saibro. Serena Williams disse que o espanhol a inspirou e agradeceu pela sorte”| de tê-lo-visto no auge. “Parabéns por uma carreira que a maioria nem se atrevia a sonhar. O teu legado nunca vai morrer. Ver a tua carreira do início até hoje foi uma honra, campeão. Longa vida Rafa.” Carlos Alcaraz declarou que não teria se tornado tenista se não fosse pelo brilho do compatriota nas quadras.

Algumas semanas antes, quando já havia anunciado a decisão, lendas do esporte já haviam reverenciado Nadal. Roger Federal disse que um destacou o impacto que o espanhol teve em sua vida: “Você me venceu bastante, me fez reimaginar o jogo e gostar dele ainda mais”. Novak Djokovic disse que vai “rivalizar a nossa rivalidade para sempre”. Até o português Cristiano Ronaldo, astro do futebol, reverenciou Rafa: “Que carreira incrível você teve! Sua dedicação, sua paixão e seu talento incrível inspiraram a milhões no mundo todo. Foi uma honra ser testemunha de sua trajetória e poder te chamar de amigo”. A aposentadoria marca o fim de uma era para o tênis, mas o legado do atleta certamente permanecerá na memória dos fãs e no esporte como um todo.

