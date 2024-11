As consultas da campanha “Novembro Azul” com os servidores da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), que seriam realizadas, no dia 22 de novembro, no Centro Médico Luiz Carlos Avelino, foram antecipadas para quinta-feira (21), a partir das 8h, no mesmo local.

Realizada pela Aleam, por meio da Diretoria de Saúde, a campanha é destinada aos servidores da Casa, a partir dos 40 anos, que realizam exames voltados à prevenção e combate ao câncer de próstata, e aqueles com histórico familiar de câncer de próstata.

A ação tem o objetivo de conscientizar e promover o diagnóstico precoce da doença, além de realizar exames, que abrangem análise de sangue (PSA Total), ultrassonografia de próstata, exame clínico e consulta médica.

No dia 5, ainda dentro da programação do “Novembro Azul”, ocorreu a palestra “Saúde do Homem”, com o deputado estadual Dr. George Lins (UB).

Campanha

A campanha “Novembro Azul” é uma iniciativa que busca promover o debate público sobre a saúde do homem, alertando a respeito do câncer de próstata.

No Brasil, a campanha foi promovida pela primeira vez em 2011. Desde então, vem sendo incorporada e difundida em nível nacional em ações do Ministério da Saúde com foco no cuidado com a saúde do homem.

