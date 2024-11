Muito diferente das demais calhas no Amazonas, o Rio Solimões continua descendo e atingiu a marca de 1,74 metros na terça-feira (19).

A situação preocupa principalmente os moradores de Tabatinga, Manacapuru e Benjamin Constant, que dependem do rio para pesca e locomoção.

A preocupação também é compartilhada por especialistas, porque segundo eles, a movimentação das águas do Solimões interfere diretamente no nível dos demais rios do estado, como o Madeira, o Purus e o Amazonas. Esta é a pior seca já registrada no Solimões nos últimos 42 anos.

A seca na Amazônia impõe dificuldades às comunidades locais, podendo comprometer a qualidade de vida, impactando a agricultura e complicando o transporte.

Além disso, a diminuição dos níveis dos rios compromete o transporte fluvial, dificultando o acesso a mercados e serviços essenciais, o que intensifica o isolamento das comunidades, explicou a Defesa Civil do Amazonas.

Em Manaus, Rio Negro continua enchendo

O Rio Negro mantém o ritmo de recuperação em Manaus (AM) e está subindo 18 cm por dia. Nesta terça-feira (19), a cota chegou a 13,98 m, segundo dados apresentados no 48º Boletim de Monitoramento Hidrológico da Bacia do Rio Amazonas , divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB). Os níveis também estão em processo de subida nos rios Amazonas, Madeira e Purus. Apesar disso, as cotas estão abaixo do que é considerado normal para o período.

Já no Rio Solimões, em Tabatinga (AM), que é a cabeceira da bacia, o nível voltou a descer e está na marca de 1,74 m. “Foram observadas descidas de 14 cm por dia no Alto Solimões na semana passada e esse comportamento ainda pode impactar o ritmo de recuperação de outros trechos. Para os próximos dias, já podemos prever elevações menores e certa estabilidade em Manacapuru e em Manaus”

Observamos descidas de 14 cm por dia no Alto Solimões e esse comportamento pode impactar o ritmo de recuperação desta calha, inclusive influenciando também as subidas em Manaus. Para os próximos dias, já podemos prever elevações menores e certa estabilidade no Rio Negro”, explica a pesquisadora Jussara Cury, superintendente regional de Manaus.