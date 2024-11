A Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) está com agendamento aberto para o mutirão do projeto “Eu tenho pai”, iniciativa que oferece exames de DNA de forma gratuita para reconhecimento de paternidade. A ação acontece no próximo sábado(23), das 8h às 17h, e conta com 250 vagas para testagem de DNA e 250 vagas para os demais atendimentos. O agendamento está disponível por meio do disk 129.

O programa visa incentivar o reconhecimento da paternidade biológica e socioafetiva para a inclusão do nome do pai na certidão de nascimento.

O projeto também conta com palestra educativa sobre os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos.

A palestra será realizada no dia 21 de novembro, às 9h, no auditório da sede da defensoria, na avenida André Araújo, 679, Aleixo.

A defensora pública Sarah Lobo, coordenadora da área de família da DPE, ressalta que o mutirão tem por objetivo promover o direito fundamental do reconhecimento da paternidade biológica e o incentivo à paternidade responsável.

Programação no AM

Interior

No interior serão ofertados cerca de 300 atendimentos e mais de 100 exames de DNA. O mutirão acontece entre os dias 19 e 29 de novembro. O agendamento ocorre no local do mutirão, com prazo de até um dia antes da ação. Confira os municípios e locais de atendimento:

19/11

Lábrea

Endereço: Rua Valdomiro Cruz, Nº 2617 – Bairro Barra Limpa (1º Pavimento em cima do Cartório)

Rio Preto da Eva

Endereço: Rua Governador Pimenta Bueno, Nº 18 – Centro

Manacapuru

Endereço: Rua União, S/N – Bairro Aparecida

21/11

Benjamin Constant

Endereço: Rua General Canrobert, Nº 6 – Conjunto Beija-Flor

Itacoatiara

Endereço: Rua Borba, Nº 2233 – Pedreiras (Ao lado do Ministério Público)

22/11

Humaitá

Endereço: Rua Circular Municipal, Nº 933 – Novo Centenário

Tefé

Endereço: Rua Monteiro de Souza, Nº 629 – Centro

Tabatinga

Endereço: Rua Coronel Berg, S/N – Bairro das Comunicações (Ao lado da Clínica Odontológica)

Maués

Endereço: Rua Amazonas, Nº 859 – Bairro Maresia

Coari

Endereço: Av. do Futuro, S/N – Bairro União (Ao lado da Escola Usulina)

Manicoré

Endereço: Rua Pedro Tinôco, Nº 292 – Bairro Auxiliadora (Próximo à Feira Municipal José Rui Vieira)

Eirunepé

Endereço: Rua Getúlio Vargas, Nº 607 – Centro

Careiro

Endereço: Av. Adail de Sá, Nº 594 – Centro

Careiro da Várzea

Endereço: Rua Miracauera, S/N – Centro

Presidente Figueiredo

Endereço: Rua Uatumã, S/N – Centro (PAC)

23/11

Barcelos

Promotoria de Justiça de Barcelos, Rua Padre Balzola, Nº 222 – São Sebastião

25/11

Iranduba

Endereço: Estrada Carlos Braga – KM 10, S/N

29/11

Barreirinha

Endereço: Rua Paulino de Melo, S/N – Centro

