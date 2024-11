O advogado Jean Cleuter foi reeleito, nesta terça-feira (19), para mais um mandato à frente da OAB-AM. Com mais de 3 mil votos já computados, ele superou a votação de 2021. Neste ano, ele e a advogada Denize Aufiero lideraram a Chapa “União para Avançar ➕” em uma eleição marcada pela ampla participação da advocacia amazonense. O resultado foi anunciado ainda na noite de hoje, na Arena da Amazônia, onde ocorreu a votação.

“É um momento de muita emoção da união de um grupo que trabalhou muito pela advocacia, tanto a advocacia da capital quanto a advocacia do interior. Tivemos uma eleição muito pesada, uma eleição de fake news, uma eleição de desconstrução de imagem, de manipulação de dados, mas nós, com equilíbrio, serenidade, continuamos apresentando as nossas propostas. E nós vamos avançar mais”, afirmou Jean.

Ainda em seu discurso de vitória, Jean agradeceu à confiança dos advogados e enumerou as prioridades da próxima gestão. “Nós vamos fazer o Observatório da Mulher. Nós vamos estar nos 62 municípios do estado do Amazonas. Nós vamos introduzir de uma forma ampla a inteligência artificial, que é o futuro na advocacia amazonense. Nós vamos avançar para o futuro. E onde não tiver a internet, nós vamos instalar Starlink, porque a advocacia é cidadania. Nós vamos levar”, assegurou.

Jean também assegurou que a presidência seguirá de portas abertas para toda a advocacia amazonense: “A nossa presidência continua de portas abertas, porque lá não tem presidente nem vice. Eu tenho a minha co-presidente, Denize Aufiero, e a minha secretária-geral, Omara Gusmão, que nós estamos juntos para servir a advocacia de portas abertas. ”, completou.

Até o início da noite desta terça, a apuração ainda não havia sido finalizada, mas a diferença de votos já assegurava a vitória. “Essa ampla vantagem foi um reconhecimento do nosso trabalho e de tudo que nós entregamos para a advocacia. De advocacia amazonense, muita gratidão no nosso coração e vamos entregar muito mais. Esse resultado fortaleceu a nossa vontade de trabalhar pela advocacia amazonense e a sociedade amazonense”, finalizou Jean.

Trajetória

Jean Cleuter Simões Mendonça é amazonense, e iniciou sua carreira no direito muito cedo, e desde sua formação se dedicou às causas tributárias. É mestre em Direito Tributário e leciona sobre Direito Processual Civil desde 2005. Foi juiz classista do Trabalho durante 4 anos (1998-2001) e membro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda- CARF/ MF.

Sua carreira ainda contou com a passagem na presidência da Comissão Nacional de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil, de 2013 a 2015, foi conselheiro Federal Efetivo da OAB (2010/2016), relator da inclusão da advocacia no Simples Nacional, secretário da Comissão Nacional de Estudos de Direito Tributário da OAB, e em 2021 foi eleito presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB-AM). É Membro-Titular da Academia de Letras, Ciências e Culturas da Amazônia (ALCAMA) e da Associação Brasileira de Escritores e Poetas Pan-Amazônicos (ABEPPA).

Parceira

Denize Aufiero é graduada pela Universidade Federal do Amazonas – UFAM (1987), possui mais de três décadas de experiência na advocacia, especialmente em Direito de Família. É sócia-fundadora do escritório Aufiero & Associados Advogados.

Agora reeleita para o cargo de vice-presidente da Ordem dos Advogados do Amazonas (2025-2027), ela também preside a Câmara Especial da Seccional do Amazonas. Foi presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Amazonas (CAAAM) por três mandatos consecutivos (2013-2021) e presidiu a Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados (CONCAD) de 2019 a 2021, sendo também coordenadora da Região Norte.

É associada à ABMCJ e membra do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB).