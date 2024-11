O Flamengo enfrenta o Cuiabá, nesta quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A lista de desfalques para o jogo é grande: Gerson, Léo Ortiz e Varela estão com suas seleções na data Fifa, David Luiz, De La Cruz, Luiz Araújo, Carlinhos, Arrascaeta, Pedro, Viña e Everton Cebolinha seguem no departamento médico, além de Gabigol afastado. A notícia boa é Bruno Henrique, que conseguiu efeito suspensivo e tem condição de atuar. O atacante havia sido punido com dois jogos de suspensão por expulsão na semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, após entrada temerária em disputa com Matheuzinho.

Provável escalação

Sendo assim, a provável escalação do Flamengo deve ser: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo, Carlos Alcaraz e Lorran; Michael e Bruno Henrique. A equipe rubro-negra é a quarta colocada no Brasileiro, com 59 pontos em 33 jogos. São 17 vitórias, 8 empates e 8 derrotas, somando 59% de aproveitamento.