A Ufam (Universidade Federal do Amazonas) vai instalar um polo no Rio Marauiá, em Santa Isabel do Rio Negro, localizado a 631 quilômetros da capital amazonense. A reitoria acatou solicitação feita por lideranças indígenas da etnia yanomami, apresentada na manhã desta segunda-feira (16).

“Ainda não podemos precisar o mês do início das atividades do Polo, mas a demanda foi recebida e encaminhada para providências”, disse o reitor Sylvio Puga.

Os indígenas afirmam que o pedido surgiu após reunião com representantes de 11 comunidades yanomami.

“Chegamos a um consenso de que necessitamos avançar nesse processo específico da educação e sabemos que só a Ufam poderia atender nossos anseios”, disse Otávio Ironasiteri Yanomami, coordenador da Associação Yanomami Kurikama.

O coordenador afirma que a criação do polo beneficiará, inicialmente, 240 yanomamis.

“Desejamos melhor qualificação dos nossos professores yanomamis e solicitamos que o reitor olhe a demanda de nosso povo que tem em torno de 240 yanomamis que desejam se formar e trabalhar na educação”.

O professor de Licenciatura Indígena Modesto Amaruko agradeceu a acolhida da Ufam. “Foi muito boa a recepção de nossa demanda pela Universidade. Estamos agradecidos e esperançosos de que, em breve, a licenciatura indígena seja oferecida em nossa região”.

Fonte: Amazonas Atual