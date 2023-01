Lucile Randon, conhecida como irmã Andrés, reconhecida desde abril como a pessoa mais velha do mundo, morreu na manhã desta terça-feira (17) em sua casa de repouso em Toulon, no sul da França, segundo disse à AFP um porta-voz do estabelecimento. “Ele faleceu às 2 da manhã”, disse o oficial ao relatar a morte de Lucile.

O título de pessoa mais velha do mundo não é atribuído por nenhum órgão oficial, mas os especialistas concordaram que a religiosa era a pessoa mais velha cujo registro civil podia ser verificado. O livro Guinness dos recordes mundiais conferiu essa classificação em 25 de abril de 2022, após a morte, aos 119 anos, do japonês Kane Tanaka.

A freira nasceu em 11 de fevereiro de 1904, na cidade de Alès, no sul da França. No ano passado, quando ela foi reconhecida como a pessoas mais velha do mundo (embora nenhum órgão oficial atribua o título), a irmã Andrés conquistou o título “de longe”, já que é seguida por uma polonesa de 115 anos.

No dia 11 de fevereiro de 2022, Andrés comemorou seu último aniversário com uma taça de Vinho do Porto e chocolate. Atualmente, por conta da idade, ela era cega e cadeirante. No ano passado, a francesa teve covid-19 e sobreviveu.

— Não suporto mais os convidados. Sou menos amigável. Sempre me admiraram por minha sabedoria e inteligência, e agora zombam de mim porque sou teimosa — contou Lucile na ocasião.

Nascida em uma família protestante não praticante, a freira assumiu o hábito tarde, na congregação das Filhas da Caridade, e trabalhou até o final da década de 1970.

