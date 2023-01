Depois de estrear com vitória no Campeonato Paulista, o Santos não jogou bem contra o Guarani e perdeu por 2 a 0. O placar no estádio Brinco de Ouro foi construído nos minutos iniciais dos dois tempos, com os donos da casa pressionando o adversário no começo da partida. Logo aos 3 minutos, João Paulo fez pênalti em Derick. Giovanni Augusto foi para a cobrança e converteu, abrindo o placar. O Bugre começou o jogo de forma intensa e aos 11 acertou a trave. Aos 18, João Paulo fez grande defesa para impedir o segundo gol do Guarani. O Santos só foi chegar com perigo aos 24 minutos, em cobrança de falta que o goleiro Kozlinski defendeu. No segundo tempo o enredo foi igual. Aos 19 segundos, Nicolas Careca cabeceou pro gol e ampliou o marcador. O Santos tentou equilibrar a partida, mas parecia perdido. O resultado deixa o Peixe em 3º no Grupo A, com 3 pontos, e o Guarani é o novo líder do Grupo B, também com 3 pontos.

Leia também

Corinthians se recupera e vence o Água Santa por 3 a 0 no Campeonato Paulista



Inter de Milão domina o Milan e conquista a Supercopa da Itália