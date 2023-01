5/5 - (1 vote)

A Guarda Civil Municipal de Barcelos (GCM) prendeu nesta quarta-feira um homem que havia acabado de roubar um celular dentro de uma residência. prende um dos maiores ladrões de celulares e residências de Barcelos.

Segundo informações da GCM, a vítima procurou a a Guarnição BRAVO da GCMB, por volta de 14h e informou ter sido vítima de furto, onde o suspeito conhecido como "GIL" 21 anos adentrou sua residência e do local subtraiu 01 celular iPhone 6s.

Câmeras de segurança próximas flagraram o suspeito em ação, e diante da denúncia e imagens entregues à GCM a guarnição iniciou incursões até a residência do suspeito, onde com a autorização de seu genitor adentrou a residência e encontrou "GIL" escondido em um guarda roupas em um dos cômodos da casa. Mesmo com o cerco fechado o mesmo resistiu sendo então imobilizado com uso progressivo da força e recebeu voz de prisão por furto qualificado.

Na delegacia verificou-se que contra ele também constava vários outros boletins de ocorrência de natureza similar e de imediato a mesma guarnição iniciou as buscas pelo material recuperando outros 7 celulares, 01 Maquita bosch.

GIL foi apresentado na 75° DIP para demais procedimentos da polícia judiciária. Se você foi vítima e reconhece algum aparelho celular na imagem procure a Delegacia de polícia civil a partir de amanhã munida dos documentos necessários para reaver seu bem.