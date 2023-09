A Uefa anunciou nesta segunda-feira, 10, a saída de Luis Rubiales do cargo de vice-presidente da entidade, um dia após o dirigente renunciar a presidência da Federação Espanhola de Futebol (RFEF). A saída foi anunciada no site oficial da entidade máxima do futebol europeu e ocorre após o polêmico beijo forçado na jogadora da seleção espanhola feminina, Jenni Hermoso, após o título da Copa do Mundo. Ele já havia enviado uma carta à Uefa pedindo demissão do cargo. A entidade agradeceu o dirigente “pelos serviços prestados” e aproveitou a oportunidade para informar que não irá se pronunciar sobre a polêmica. “A UEFA toma nota da demissão de Luis Rubiales, com efeitos imediatos, do cargo de vice-presidente da UEFA e membro do Comitê Executivo da UEFA, que deveria terminar em 2027”, disse. “A UEFA reconhece o discurso público em torno de Rubiales e as suas ações recentes, mas também gostaria de lhe agradecer pelos seus muitos anos de serviço ao futebol europeu. Tendo em conta os processos judiciais em curso, a UEFA não tem mais comentários a fazer sobre este assunto”, prosseguiu.

No final de agosto, após uma grande repercussão do caso, Luis Rubiales surpreendeu ao dizer que não deixaria o posto na RFEF. Imediatamente, as jogadoras da seleção espanhola anunciaram um boicote, pedindo também a saída de alguns dirigentes. Nas últimas semanas, o cartola viu sua situação piorar, com o afastamento promovido pela Fifa e até a denúncia formal feita por Hermoso. Em meio ao caso, até mesmo a ONU (Organização das Nações Unidas) pediu respeito às mulheres e cobrou uma atitude da Federação Espanhola. Com a enorme pressão, Rubiales prefere deixar o posto, tomando a mesma atitude do técnico Jorge Vilda.