A seleção portuguesa goleou Luxemburgo por um impiedoso placar de 9 a 0, em Algarve, e, após seis rodadas, manteve os 100% de aproveitamento nas eliminatórias para a Eurocopa de 2024. Esta foi a maior vitória da história de Portugal, que não teve em campo o seu principal jogador. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Cristiano Ronaldo viu o zagueiro Gonçalo Inácio e o centroavante Gonçalo Ramos roubarem a cena — cada um marcou dois gols, e os portugueses terminaram o primeiro tempo com vantagem de 4 a 0. No segundo tempo, Diogo Jota (2), Ricardo Horta, Bruno Fernandes e João Felix foram à rede. Faltando quatro rodadas para terminar o qualificatório, Portugal tem 18 pontos, seis a mais que a Eslováquia, vice-líder do Grupo J. Luxemburgo é o terceiro colocado, com 10. Os dois primeiros de cada grupo se classificam diretamente para a Euro do ano que vem, na Alemanha. Os terceiros disputarão uma repescagem.

