Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) intensificaram a fiscalização na Avenida Coronel Teixeira, no retorno em frente ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Este local é um importante corredor viário da zona Oeste e está recebendo monitoramento para prevenir manobras irregulares.

“A Avenida Coronel Teixeira é vital para a mobilidade daquela zona da cidade. Não podemos permitir que atitudes imprudentes comprometam a segurança dos motoristas e pedestres. Estamos intensificando a fiscalização para que as regras sejam respeitadas e o trânsito flua com a devida segurança”, disse o diretor de Operações de Trânsito do IMMU, Stanley Ventilari.

Os agentes autuaram 22 motoristas por cometerem a infração. A fiscalização tem como objetivo não apenas penalizar os infratores, mas também educar e conscientizar sobre a importância de um trânsito responsável. A manobra irregular dificulta a fluidez no local e coloca em risco de sinistro os demais veículos.

O local é sinalizado de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o motorista que comete o ato, infringe o artigo 186, inciso II. A multa é gravíssima, 7 pontos na carteira de habilitação e custa R$ 293.

A prefeitura reforça o compromisso de trabalhar para melhorar as condições de circulação viária na cidade e promover trânsito seguro e prevenir sinistros.

