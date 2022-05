Avalie o post

Os candidatos convocados para apresentação de documentação deverão imprimir e preencher o formulário “Ficha de Identificação do Candidato”, disponível no Portal da UEA, e apresentá-lo com a documentação exigida, nas datas, horários e endereços especificados no item 1 do Edital de Matrícula.

O Edital de Matrícula Institucional nº 054/2022, a lista dos convocados e os formulários encontram-se publicados nos links abaixo:

Provas:

Mais de 50 mil candidatos se inscreveram para as provas que foram realizadas nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro, sendo 25 mil e setecentos inscritos no vestibular, e 26 mil, oitocentos e 93 inscritos no SIS.

Com relação ao total de vagas, 2.321 foram disponibilizadas para ingresso por meio do vestibular, e 1.547 vagas foram destinadas para o acesso à o SIS.

