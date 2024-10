Nesta segunda-feira (21/10), a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) realizará o primeiro dia do Vestibular 2024, acesso 2025, com as provas de conhecimento gerais. Os portões serão abertos às 12h, com fechamento às 12h50 (horário de Manaus). O exame terá início às 13h.

Finalizando o certame, na terça-feira (22/10), a UEA aplicará as provas de conhecimentos específicos e redação, seguindo o mesmo horário de abertura e fechamento dos portões e, também, de início das provas. Para esse certame, a UEA registrou 26.055 candidatos inscritos.

Locais de provas

Em 2024, a UEA terá 114 locais de aplicações de provas do Vestibular em todo o estado, sendo 30 locais em Manaus e 84 locais no interior.

Gabarito e resultado

O gabarito do Vestibular será publicado no portal no dia 23/10, às 20h (horário Manaus).

O resultado está previsto para ser divulgado no dia 6 de dezembro de 2024, assim como o edital de matrícula.

Vagas

Neste ano, a UEA oferta 3.952 vagas, sendo 1.639 para o Vestibular e 2.313 para o Sistema de Ingresso Seriado (SIS)

Esta será a primeira edição do Vestibular e SIS estabelecida pela Lei nº 6.898, de maio de 2024, que regula as vagas oferecidas em concursos de vestibulares da UEA, com 50% das vagas destinadas a alunos do estado do Amazonas e as outras 50% das vagas para ampla concorrência.