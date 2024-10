Dezoito militares de nove nações amigas iniciaram o Curso Internacional de Operações na Selva 2024, com duração de seis semanas, com instruções ministradas em língua inglesa pelo Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs), em Manaus, capital do Amazonas. A capacitação internacional é realizada desde 2016.

O curso é dividido em três fases. Inicialmente, os alunos aprendem técnicas e procedimentos de sobrevivência típicos da vida na selva. A segunda fase é dedicada a técnicas especiais, que abrangem procedimentos fundamentais para o deslocamento, planejamento e execução de operações militares na selva. Finalmente, na fase de operações, os alunos realizam a aplicação prática dos conhecimentos doutrinários, em patrulhas terrestres e fluviais de reconhecimento e de combate.

Durante a formatura de apresentação dos candidatos, realizada no último dia 11, o Comandante Militar da Amazônia, General de Exército Costa Neves, enalteceu o intercâmbio de conhecimentos e destacou a integração entre os militares de nações amigas. Após rigorosa avaliação física e médica, no dia 16, iniciaram o curso os militares da Alemanha, Espanha, Estados Unidos, França, Índia, Japão, Paraguai, Polônia e Uruguai.

O Curso começou com a verificação do aprestamento individual. Em seguida, os alunos iniciaram as atividades da fase de Vida na Selva. Durante essas primeiras semanas, eles recebem instruções sobre noções gerais de sobrevivência, animais selvagens e peçonhentos, obtenção do pescado, tiro de caça, construção de abrigos e peçonha, orientação diurna e noturna, armadilhas de caça e pesca, obtenção de água e fogo, alimentos de origem animal e vegetal, transporte de feridos, pernoite isolado, natação, lutas, dentre outras.

Quando concluírem todo o treinamento da fase de Vida na Selva, os alunos serão submetidos a um exercício de sobrevivência de longa duração, destinado a colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos. Em seguida, eles iniciarão a fase de técnicas especiais.

Diplomacia Militar

O Exército Brasileiro mantém relações diplomáticas com as forças armadas de diversas nações amigas, que envolvem a troca de experiências, intercâmbio em cursos militares e exercícios militares conjuntos.

Nos últimos anos, militares brasileiros atuaram em diferentes cursos de exércitos estrangeiros como alunos e também como instrutores. Entre os exercícios conjuntos, destacam-se a Operação Core, com o Exército dos Estados Unidos, e o Exercício Arandu, em parceria com a Argentina. As atividades dessa natureza reforçam laços de amizade e de cooperação e projetam a imagem do Exército Brasileiro no cenário internacional.

O post Militares de vários países começam curso de operações de selva no Cigs em Manaus apareceu primeiro em Portal Você Online.