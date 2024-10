Com um olhar no carnaval de 2025, a Escola de Samba Sem Compromisso já está cantando o samba que vai levar para o desfile no sambódromo. Em uma disputa acirrada, o cantor e baluarte da cultura amazonense sobretudo do festival folclórico Parintins David Assayag e o professor de capoeira Lucas Buda, famoso pela sua participação no BBB 24, fazem parte da ala dos compositores do samba de enredo que venceu o concurso “Anibal Beça”, promovido pela escola.

O caricoa Lucas Buda stá cada vez mais envolvido com o movimento cultural do Amazonas. Este ano, esteve no festival de Parintins, no festival de cirandas em Manacapuru e agora entra no cenário do carnaval manauara. “Ser carioca e escrever um samba numa escola tradicional de Manaus como é a Sem Compromisso é a forma que eu encontrei de retribuir um pouco o carinho que o povo manauara tem tido por mim” destacou Buda.

Com o intuito de divulgar a Escola Sem Compromisso, Buda tem usado suas redes sociais para demonstrar todo o carinho para com as cores amarelo e preto que simbolizam o Pavilhão da agremiação da Zona Norte de Manaus.

Além de David Assayag e do ex-BBB Lucas Buda a Ala dos Compositores da Sem Compromissos os sambistas: Nilsandro, Harlen, Ketlen Mayara, Leonardo Bessa, Gildo Barros, Diego Percussa, James 7 Cordas e Fabíola Corrêa também fazem parte do grupo compositores do samba.

Carnaval e Preservação da Amazônia

A Escola de Samba Sem Compromisso vai levar para o próximo carnaval o enredo: “Sumaúma, a guardiã da Amazônia” que vai abordar o sincretismo religioso indígena por trás da lenda da árvore e levantando a bandeira da preservação da floresta amazônica. “Estamos com um tema forte, vemos que nosso estado está se acabando com queimadas, fumaça e estiagem, a Sem Compromisso vem para ser essa voz, para fazer um apelo, olhar pela nossa mata” enfatizou Andrew Lobo, presidente da agremiação.

