A bielorrussa Aryna Sabalenka voltou a ocupar a posição de número 1 no ranking da WTA, conforme divulgado nesta segunda-feira (21). Com essa mudança, ela superou a polonesa Iga Swiatek, que liderava a lista desde novembro de 2023. Sabalenka já havia sido a primeira colocada por um breve período de oito semanas entre setembro e outubro do ano passado, antes de Swiatek assumir a liderança. Embora nenhuma das jogadoras tenha competido na última semana, a perda de pontos de Swiatek foi maior, com uma queda de 120 pontos, enquanto Sabalenka perdeu apenas 10. Essa diferença foi crucial para a reviravolta no ranking, permitindo que a bielorrussa recuperasse a posição de destaque. O desempenho de Sabalenka nos últimos meses foi excepcional, com uma impressionante sequência de 20 vitórias em 21 partidas.

Entre suas conquistas, destaca-se o título do US Open, além de vitórias em torneios importantes na Austrália e nos eventos WTA 1000 em Cincinnati e Wuhan, que solidificaram sua posição no topo. O namorado de Aryna, Georgios Frangulis, que é CEO da Oakberry, expressou seu orgulho nas redes sociais. Ele compartilhou uma mensagem carinhosa, afirmando que ela é “número 1 no meu coração e no mundo”, ressaltando seu apoio incondicional. O casal, que começou a namorar em maio, já era frequentemente visto junto em diversos eventos do circuito.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos