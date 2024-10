O Corinthians fez uma grave acusação contra o Flamengo, alegando que a diretoria carioca teria presenteado o árbitro Anderson Daronco, responsável pela semifinal da Copa do Brasil, com uma camisa do clube rubro-negro. A denúncia foi feita após a partida realizada na Neo Química Arena, gerando repercussão entre os torcedores e a imprensa. Vinícius Cascone, que ocupa o cargo de diretor jurídico do Corinthians, foi o responsável por trazer à tona a alegação de que o presente foi entregue ao árbitro. A situação levanta questões sobre a integridade da arbitragem e a influência que clubes podem ter sobre os juízes em partidas decisivas.

Por outro lado, o Flamengo não confirmou a entrega da camisa e, até o momento, o árbitro Daronco não se manifestou sobre o assunto quando questionado. A falta de uma resposta clara por parte do árbitro e do clube carioca deixa a situação em aberto, gerando especulações sobre a veracidade da acusação. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, se manifestou sobre a polêmica, considerando a acusação uma piada. Ele afirmou que imputar qualquer responsabilidade à arbitragem é desproporcional e, caso a camisa realmente tenha sido dada, isso não teria influenciado o resultado da partida. O Corinthians, por sua vez, pediu que o suposto incidente fosse registrado na súmula da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

