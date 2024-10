Num duelo de oito de gols – três deles de Raphael Veiga –, o Palmeiras goleou o Juventude em Caxias do Sul e voltou a encostar no Botafogo, que lidera o Campeonato Brasileiro. Além de Veiga, Estevão e Richard Ríos marcaram pelo Palmeiras, enquanto pelo Juventude, que chegou a empatar a partida duas vezes, Danilo Boza, Ronaldo e Edson Carioca fizeram os gols.

Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira atinge 60 pontos e fica só um atrás do Botafogo, que tropeçou na última sexta-feira (18) e só empatou com o Criciúma. Já o Juventude fica estacionado na 14ª posição, com 34, somente dois acima da zona de rebaixamento.

O próximo compromisso do Palmeiras é um confronto direto no topo da tabela do Brasileirão. O Alviverde enfrenta o Fortaleza no próximo sábado (26), às 16h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela 31ª rodada da Série A.

Do outro lado, o Juventude também tem um páreo duro pela frente. O time visita o Flamengo, no Maracanã, em jogo marcado para o mesmo dia, às 19h (horário de Brasília).

