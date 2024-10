Na manhã deste domingo (20), David Almeida (Avante), atual prefeito de Manaus e candidato à reeleição, percorreu a tradicional feira da Avenida Eduardo Ribeiro, no Centro de Manaus, onde foi recebido com entusiasmo pelos permissionários e pela população, que expressaram satisfação e apoio ao trabalho realizado em sua gestão.

O prefeito também destacou os avanços significativos que sua gestão alcançou, incluindo a revitalização de mais de 30 feiras e mercados em Manaus.

“Conseguimos recuperar 34 estruturas de feiras e mercados, mas ainda falta restaurar a feira da Eduardo Ribeiro. Tenho certeza de que, com a vontade de Deus e do povo, vamos ganhar a eleição no próximo domingo. O compromisso que assumi com os permissionários será cumprido”, afirmou o prefeito.

Durante a caminhada, David expressou votos de sucesso nas vendas dos permissionários, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento das feiras da cidade e a geração de renda. A presença do prefeito na feira reforça a atuação dele com foco em atender às necessidades da população.

