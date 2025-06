Visuliazação: 0

Capacitar profissionais da área contábil com conhecimentos diversificados para atuar ou auxiliar na gestão de empreendimentos contábeis que envolvem gestão, processos de abertura, manutenção e encerramento de empresas. E essa qualificação pode ser adquirida no MBA em Gestão e Empreendedorismo Contábil da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). As inscrições seguem até às 23h59, do dia 22 de junho.

No total, são oferecidas 46 vagas para o público em geral. A inscrição do candidato interessado deverá ser realizada, exclusivamente, via e-mail, para o endereço eletrônico: [email protected], conforme disposto no item 6.6 do edital. Dúvidas podem ser sanadas no telefone: (92) 98187-5776 (WhatsApp) e (92) 99232-2977 (WhatsApp).

O curso terá duração de 18 meses e requer a total integralização de 420 horas/aulas, sendo: 360 horas/aulas teórico/práticas, mais 60 horas/aulas destinadas à elaboração e conclusão do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

O curso será realizado nas dependências da Escola Superior de Ciências Sociais (ESO), situada na avenida Leonardo Malcher, n.º 1.141, Centro (sob confirmação antes do início das aulas).

A matrícula dos candidatos selecionados ocorrerá no período de 30 de junho a 11 de julho, no horário de atendimento previsto no item 6.2. do edital. A matrícula em 2ª chamada, se necessária, ocorrerá no período de 16 de julho até as 23h59 do dia 18 de julho.

Confira o edital: https://selecao2.uea.edu.br/?dest=info&selecao=11905

