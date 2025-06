Visuliazação: 0

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, por meio da Secretaria Executiva Adjunta Pedagógica, realizará entre os dias 2 e 6 de junho as inscrições para o Exame Supletivo Eletrônico on-line da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Esta é a segunda mobilização no ano de 2025 e, ao todo, estão disponibilizadas 8,5 mil vagas para os turnos matutino, vespertino e noturno na capital.

O Provão Eletrônico é uma oportunidade para que todos aqueles que desejam concluir seus estudos possam obter sua certificação de forma prática e acessível. O candidato deve ter idade mínima de 15 anos completos para concluir o Ensino Fundamental; e idade mínima de 18 anos completos para concluir o Ensino Médio.

Para realizar a inscrição, o candidato deve acessar o portal examesupletivo.seduc.am.gov.br. As provas serão aplicadas no período de 9 de junho a 30 de setembro. O candidato realizará o Exame Supletivo Eletrônico na escola estadual escolhida no ato da inscrição.

Nesta segunda mobilização, houve mudanças em relação aos polos de realização de prova, como explicou a gerente da Gerência do Atendimento Educacional Específico e da Diversidade (Gaeed), Kátia Mendes. A gerente enfatizou que isso não afetará no momento de realização das provas e o candidato deve apenas ficar atento aos locais.

“Teremos pontos de aplicação das provas no Centro, na zona centro-sul e na zona leste, incluindo o Cetam, da avenida Autaz Mirim. Então é importante conferir os endereços dessas escolas e os turnos de aplicação, para não perder essa oportunidade agora, na segunda mobilização do Provão Eletrônico da Secretaria de Educação”, completou.

O Provão Eletrônico

Os estudantes podem escolher até quatro componentes curriculares por turno para realização no mesmo dia, sendo eles quatro pela manhã, quatro à tarde e quatro à noite, no momento da inscrição de acordo com o número de vagas.

O candidato aprovado em todos os componentes curriculares deve solicitar o certificado por meio do e-mail [email protected], ou presencialmente na Gaeed, na sede da Secretaria de Educação, localizada no bairro Japiim, zona sul de Manaus.

Locais de Prova

Zona sul

Instituto de Educação do Amazonas (IEA) – Centro – Matutino e Vespertino

Zona centro-sul

Escola Estadual Sólon de Lucena – Constantino Nery – Matutino, Vespertino e Noturno

Zona leste

Escola Estadual Padre Luiz Ruas – Zumbi dos Palmares – Matutino, Vespertino e Noturno

Escola de Educação Profissional e Tecnológica Aníbal Beça (CETAM) – Autaz Mirim – Matutino, Vespertino e Noturno