A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com entidades públicas e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), concluiu nesta quinta-feira (27), na escola municipal Nossa Senhora das Graças, localizada no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste, o projeto “Despertando Vocação para o Turismo – Um Novo Olhar sobre Manaus”.

Em continuidade às ações iniciadas em 2023, o projeto beneficiou, este ano, dois mil alunos da rede pública municipal, com o objetivo de identificar e despertar vocações para o turismo e a cultura, como parte do projeto #AgendaCidadeUnicef. As atividades incluíram palestras educativas, orientação vocacional e imersões práticas em turismo de aventura e ecoturismo, destacando-se visitas ao parque temático Ecoforest e aos atrativos históricos do centro da cidade.

“Nosso foco foi proporcionar aos estudantes uma experiência enriquecedora que não apenas ampliasse seus horizontes educacionais, mas também promovesse o desenvolvimento econômico e social de suas comunidades. O turismo e a cultura são ferramentas poderosas para o fortalecimento da cidadania e o sentimento de pertencimento”, destacou o diretor de Turismo da Manauscult, Evilázio Nascimento.

Alinhado com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o projeto buscou desenvolver competências e habilidades essenciais para o futuro dos jovens da rede municipal de educação, preparando-os para enfrentar as demandas dinâmicas do mercado de trabalho por meio do empreendedorismo e do turismo.

Um novo olhar sobre Manaus

Em paralelo, no dia em 22 de novembro do ano passado, o Unicef e a Prefeitura de Manaus firmaram um termo de cooperação técnica para lançar a #AgendaCidadeUnicef – Manaus. O projeto visa desenvolver políticas públicas, nos próximos três anos, para crianças e adolescentes do bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste da cidade. Na ocasião, embaixador do Unicef no Brasil, Bruno Gagliasso, enfatizou a importância deste acordo para transformar vidas por meio de iniciativas concretas e efetivas.

Essas iniciativas demonstram um compromisso conjunto em promover educação, desenvolvimento social e oportunidades para as novas gerações em Manaus, fortalecendo o papel dos jovens como protagonistas de mudanças positivas na comunidade.

