Um campo de futebol foi destruído na cidade de Alto, em Illinois, nos Estados Unidos, devido a uma cratera gigante que se abriu no meio do gramado. Segundo o jornal ‘The Sun’, o buraco tem 30 metros de largura e profundidade de 9 metros.

De acordo com informações da imprensa local, o incidente da cratera foi causado por uma mina subterrânea de propriedade da New Frontier Materials, e um porta-voz da empresa fez um comunicado sobre o ocorrido.

– Ninguém se feriu no incidente, que foi relatado aos oficiais da Administração de Segurança das Minas, de acordo com o regulamento. A segurança é a nossa prioridade. Trabalharemos com a cidade para remediar este problema da forma mais rápida e segura possível para garantir o mínimo impacto na comunidade. – disse um representante da New Frontier Material.

O post Cratera gigante se abre em campo de futebol nos EUA;assista apareceu primeiro em Portal Você Online.