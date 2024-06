Mais de 23 mil pessoas passaram pela Festa dos Visitantes, que pelo segundo ano consecutivo é realizado no Bumbódromo. O evento é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com patrocínio da Eneva e apoio das empresas Bradesco, o Boticário e Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa).

A festa dentro do Bumbódromo foi prontamente aprovada pelo público que vem a Parintins para assistir às três noites de festival. Pelo segundo ano consecutivo, arena e arquibancadas do Bumbódromo ficam lotadas para assistir às atrações musicais.

Este ano, passaram pelo palco 360⁰ graus, montado no centro da arena do Bumbódromo, o DJ Adelino Aguiar, Márcia Novo com participação de Paula Gomes e Márcia Siqueira, Rebecca Grana, Leonardo Castelo e Junior Paulain, Uendel Pinheiro, Rafa Militão e as atrações nacionais Thiaguinho e Belo.

Visitante aprova

Pela primeira vez em Parintins, a paulista Vitória Matos ficou impressionada com o que sentiu na Festa dos Visitantes, no Bumbódromo. “É incrível, é uma energia que eu nunca senti na minha vida”, disse a visitante, que afirma ainda não ter um boi de preferência. “É a minha primeira vez aqui, conhecendo o festival. E ainda não tenho um boi, ainda não escolhi”, afirmou.

Pagodeira e fã declarada de Thiaguinho e Belo, Vitória disse que se emocionou na hora da queima de fogos de artifício. “Na hora dos fogos eu já estava emocionada porque foi um pouco vermelho, um pouco azul”, disse. “Quem não conhece [esta festa] tem que vir. Vale super a pena”, opinou.

Primeira atração nacional da noite, Thiaguinho afirmou ser uma grande alegria retornar a Parintins. “É uma cidade que tem uma importância muito grande para o Brasil. É uma festa que significa muito para o povo daqui. Eu me sinto honrado em fazer parte de uma festa dessa. Já venho aqui ao Amazonas há 21 anos, e é a segunda vez só que venho a Parintins, mas eu estou muito feliz”, declarou.

Belo afirmou que participar da Festa dos Visitantes foi um presente. “Eu estou ganhando um presente. Ganhei um presente de Parintins. Ano passado eu estive na Feijoada. E hoje eu venho coroar a festa num palco tão grande, o principal, que é o nosso Bumbódromo. A Festa dos Visitantes é uma festa tão grande, uma festa que tá abrindo essas festividades todas aqui do estado do Amazonas, aqui em Parintins”, disse.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, acredita que a segunda edição da Festa dos Visitantes no Bumbódromo, com um sucesso ainda maior que a primeira edição, mostra que a decisão de transferir a festa para o principal palco do Festival de Parintins foi acertada.

“Foi uma decisão acertadíssima do governo Wilson Lima trazer a festa para cá, para que as pessoas possam viver essa experiência de assistir um grande espetáculo aqui no Bumbódromo, com conforto, com segurança e tranquilidade. A gente agradece aqui aos bois-bumbás Caprichoso e Garantido, que abriram aí essa possibilidade de utilizarmos essa data para fazermos a Festa dos Visitantes aqui dentro”, afirmou.

O diretor-executivo de Relações Externas e Comunicação da Eneva, Aurélio Amaral, pontuou que a empresa tem um compromisso sólido com o desenvolvimento cultural e econômico das regiões onde atua. “Patrocinar a Festa dos Visitantes em Parintins, um evento de grande relevância e que antecede o renomado Festival de Parintins, é uma honra para nós. Este apoio reforça nosso vínculo com o estado do Amazonas e evidencia nosso desejo de valorizar e promover a cultura local. Estamos entusiasmados em contribuir para uma celebração que une as pessoas e destaca as tradições amazônicas”, declarou.

