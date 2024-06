O Palmeiras anunciou a contratação do argentino Agustín Giay, ex-San Lorenzo, como reforço para a temporada. O jovem de 20 anos assinou contrato até junho de 2029 e custou cerca de US$ 7,5 milhões (R$ 41,7 milhões na cotação atual) aos cofres do clube paulista, adquirindo 75% dos direitos econômicos do atleta. Considerado versátil, Giay pode atuar tanto como lateral-direito quanto como meio-campista. Ele vinha se destacando no San Lorenzo e chegou a enfrentar o Verdão na Copa Libertadores deste ano. Além disso, o argentino costuma ser convocado para as seleções de base de seu país. O jogador se mostrou animado com a oportunidade de vestir a camisa palestrina, destacando suas características de agressividade, dinamismo e velocidade.

Giay só poderá estrear após a abertura da janela de transferências, em julho, e estará disponível para a 17ª rodada do Brasileirão. Com a chegada do atleta argentino, o Palmeiras reforça ainda mais seu elenco para a sequência da temporada. O argentino se junta a Maurício como novas contratações do clube, que busca conquistar títulos e manter o bom desempenho nas competições em que está envolvido.

Veja as publicações do Verdão sobre a contratação de Agustín Giay

