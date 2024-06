Jogador estava no XV de Piracicaba-SP, onde disputou a Série A2 do Campeonato Paulista deste ano.

Na briga pela classificação para a próxima fase da Série D, o Manaus começou a se movimentar no mercado e anunciou a chegada de mais um reforço, o lateral-direito Caio Hila, ex-Amazonas, na manhã desta quarta-feira (26). O clube já havia anunciado a contratação do atacante Rodrigo Fumaça.

Aos 24 anos, o jogador volta ao futebol amazonense, onde atuou em sete partidas pelo Amazonas e conquistou o acesso para segunda divisão e o título de campeão brasileiro da Série C, na temporada passada.

Revelado na base do Inter de Limeira-SP, Hila ainda tem passagem pelas categorias de base do Bahia, Internacional e Cuiabá. No profissional, seu último clube foi o XV de Piracicaba-SP. Por lá, atuou em 10 jogos na Série A2 do campeonato paulista deste ano.

O Manaus entra em campo no domingo (30), contra o Porto Velho, às 16h30 (de Brasília), no estádio da Colina, pela 11ª rodada da Série D do Brasileiro.

Elenco do Manaus FC atualizado:

Goleiros: Vinícius Fávero, Holliwer, Waldson e Samuel

Defensores: Gutierrez, Gomes, Jefferson e Gabriel Recife, Dieyson, André Victor, Alan Patrick, Wendel Nery, Guilherme Lucena e Caio Hila

Meio-campistas: Gharib, Felipe Eduardo, Adenílson, Emerson Júnior, Luiz Fernando, Jean Torres, Gustavo Henrique e Kaio

Atacantes: Levy, Denis Macedo, Rafael Ibiapino, Miliano, Roney, Renan Muniz, Histone e Fumaça

