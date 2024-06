Bronny James, filho de 19 anos do astro LeBron James, foi draftado pelo Loss Angeles Lakers como a 55ª escolha nesta quinta-feira (27) e poderá jogar ao lado do pai na próxima temporada da NBA. LeBron, quatro vezes MVP (Jogador Mais Valioso) da NBA, sempre manifestou que gostaria de jogar com filho, o que seria algo inédito na liga americana de basquete. Ala-armador da Universidade do Sul da Califórnia (USC), Bronny teve média de 4,8 pontos, 2,8 rebotes e 2,1 assistências por jogo durante a temporada passada, depois de brilhar no basquete colegial. Durante uma sessão de treinamento em julho do ano passado, Bronny, estudante do primeiro ano da USC, desmaiou após sofrer uma parada cardíaca provocada por uma cardiopatia congênita.

Ele ficou internado e recebeu alta poucos dias depois. Em maio deste ano, foi liberado pelos médicos para seguir sua carreira no basquete. Bronny é considerado uma grande promessa por sua capacidade defensiva e força física, mas pode precisar de tempo para desenvolver seu jogo e competir na NBA, a maior liga do mundo. LeBron James tem até sábado para decidir entre cumprir seu último ano de contrato com os Lakers ou se tornar agente livre, o que não descartaria a assinatura de um novo contrato com a franquia de Los Angeles. Os Lakers tinham a antepenúltima escolha do Draft da NBA e havia preocupação quanto uma possível manobra de outra equipe para contratar pai e filho.

*Com informações da AFP