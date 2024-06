SEC Awards (Foto: Divulgação)

Na noite desta quinta-feira (27), a partir das 20h, foi revelada a tão aguardada lista de vencedores da premiação SEC Awards 2024. A premiação que reconhece séries, músicas e conteúdo digital, divulgará os vencedores por meio de suas redes sociais.

As votações do SEC Awards começaram no dia 26 de abril e encerraram no dia 10 de junho, realizadas pelo site da premiação e também pelo X (Twitter).

Entre os grandes vencedores estão Juliette, Jung Kook e Vicky e a Musa.

Confira a lista de vencedores abaixo:

SÉRIES

Série do Ano

Heartstopper

Gen V

Os Outros

Young Royals

Cangaço Novo

Percy Jackson e os Olimpianos

Yellowjackets

Avatar: O Último Mestre do Ar

Série Nacional do Ano

Os Outros

Cangaço Novo

Últimas Férias

Bom Dia, Verônica – VENCEU

Impuros

DNA do Crime

Fim

A Vida Pela Frente

Melhor Série de Drama

Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton – VENCEU

Fellow Travelers

Os Outros

Yellowjackets

The Crown

Entre Estranhos

A História Delas

The Morning Show

Melhor Série de Comédia

The Bear

Good Omens

Abbott Elementary

Novela

Treta

Only Murders in The Building

Sex Education

Gen V

Melhor Série Adolescente

Heartstopper

Te Amar Dói

Acampamento de Magia para Jovens Bruxos

Vicky e a Musa – VENCEU

Heartbreak High: Onde Tudo Acontece

Tierra Incógnita

Young Royals

O Verão Que Mudou Minha Vida

Melhor Série Ação/Aventura

Percy Jackson e os Olimpianos – VENCEU

One Piece

Outer Banks

Cangaço Novo

A Divisão

Avatar: O Último Mestre do Ar

Zorro

A Roda do Tempo

Melhor Série Asiática

Sorriso Real

23.5

I Feel You Linger In The Air

Last Twilight

Sweet Home

The Eighth Sense

Only Friends

Nosso Destino

Melhor Atriz em Série Nacional

Adriana Esteves – Os Outros

Maeve Jinkings – DNA do Crime

Tainá Muller – Bom Dia, Verônica

Cris Vianna – A História Delas

Marjorie Estiano – Fim

Maisa Silva – De Volta aos 15

Flora Camolese – A Vida Pela Frente

Thaina Duarte – Cangaço Novo

Melhor Ator em Série Nacional

Eduardo Sterblitch – Os Outros

Milhem Cortaz – Os Outros

Reynaldo Gianecchini – Bom Dia, Verônica

Allan Souza Lima – Cangaço Novo

Jaffar Bambirra – A Vida Pela Frente

Christian Malheiros – Sintonia

Rodrigo Santoro – Bom Dia, Verônica

Raphael Logam – Impuros

Melhor Atriz em Série Internacional

Leah Jeffries – Percy Jackson e os Olimpianos

India Amarteifio – Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton

Jaz Sinclair – Gen V

Madelyn Cline – Outer Banks

Jennie – The Idol

Amanda Seyfried – Entre Estranhos

Jennifer Aniston – The Morning Show

Selena Gomez – Only Murders in the Building

Melhor Ator em Série Internacional

Kit Connor – Heartstopper

Omar Rudberg – Young Royals

Walker Scobell – Percy Jackson e os Olimpianos

Marcos Pigossi – Gen V

Chance Perdomo – Gen V

Corey Mylchreest – Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton

Rudy Pankow – Outer Banks

Tom Holland – Entre Estranho

Melhor Atriz em Série Adolescente

Mar Sordo – Te Amar Dói

Nicole Orsini – Acampamento de Magia para Jovens Bruxos – VENCEU

Maria Ibraim – Acampamento de Magia para Jovens Bruxos

Cecília Chancez – Vicky e a Musa

Tábatha Almeida – Vicky e a Musa

Lola Tung – O Verão Que Mudou Minha Vida

Mora Fisz – Tierra Incógnita

Ayesha Madon – Heartbreak High: Onde Tudo Acontece

Melhor Ator em Série Adolescente

Pedro Maurizi – Tierra Incógnita

Joe Locke – Heartstopper

Roberto Aguilar – Te Amar Dói

Edvin Ryding – Young Royals

José Victor Pires – Acampamento de Magia para Jovens Bruxos

João Guilherme – Vicky e a Musa – VENCEU

Jean Paulo Campos – Vicky e a Musa

Thomas Weatherall – Heartbreak High: Onde Tudo Acontece

FILMES

Filme Favorito do Ano

Barbie

Besouro Azul

Que Horas Eu Te Pego?

A Pequena Sereia

Clube da Luta para Meninas (Bottoms)

Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

Vermelho, Branco e Sangue Azul – VENCEU

Saltburn

Filme Nacional do Ano

Nosso Sonho

Ritmo de Natal

O Sequestro do voo 375

Minha irmã e Eu

Perdida

Tá Escrito

A Menina Que Matou os Pais: A Confissão

Pedágio

Melhor Performance em Filme Nacional

Juan Paiva – Nosso Sonho

Juliana Alves – O Sequestro do voo 375

Leonardo Bittencourt – A Menina Que Matou os Pais: A Confissão

Larissa Manoela – Tá Escrito

Victor Lamoglia – Tá Escrito

Carla Diaz – A Menina Que Matou os Pais: A Confissão

Kauan Alvarenga – Pedágio

Gabz – Um Ano Inesquecível: Outono

Melhor Performance em Filme Internacional

Margot Robbie – Barbie

Nicholas Galitzine – Vermelho, Branco e Sangue Azul – VENCEU

Bruna Marquezine – Besouro Azul

Jacob Elordi – Saltburn

Emma Stone – Pobres Criaturas

Ryan Gosling – Barbie

Halle Bailey – A Pequena Sereia

Cillian Murphy – Oppenheimer

MÚSICA

Música do Ano

Luísa Sonza – A Dona Aranha

Ana Castela – Solteiro Forçado

Dennis e Kevin O Chris – TÁ OK

Pedro Sampaio – POCPOC

Jão – Me Lambe

Luan Santana – Meio Termo

Simone Mendes – Erro Gostoso

Ivete Sangalo & Ludmilla – Macetando

Hit Chiclete do Ano

Pabllo Vittar – Pede Para Eu Ficar

Dua Lipa – Houdini

Anitta – Funk Rave

Juliette – Tengo – VENCEU

Doja Cat – Paint The Town Red

Troye Sivan – Rush

Tate McRae – Greedy

Ludmilla – Maliciosa

Feat do Ano

Quase Não Namoro – Juliette, Marina Sena – VENCEU

TÁ OK – Dennis e Kevin O Chris

Joga Pra Lua – Anitta, Dennis, Pedro Sampaio

DEJA VU – Luan santana, Ana Castela

Macetando – Ivete Sangalo, Ludmilla

Voando pro Pará (Remix) – Joelma, Pedro Sampaio

Moletom – Luan Pereira, Gustavo Mioto

Daqui Pra Sempre – Manu Batidão, Simone Mendes

Clipe Favorito do Ano

Quase Não Namoro – Juliette, Marina Sena – VENCEU

Pronta Pra Desagradar – Manu Gavassi

POCPOC – Pedro Sampaio

DEJA VU – Luan Santana, Ana Castela

Bellakeo – Peso Pluma, Anitta

Campo De Morango – Luísa Sonza

Moletom – Luan Pereira, Gustavo Mioto

Me Lambe – Jão

Artista Masculino do Ano

Jão

MC Cabelinho

Kevin O Chris

Pedro Sampaio

Luan Santana

Luan Pereira

Gustavo Mioto

João Gomes

Artista Feminina do Ano

Luísa Sonza

Juliette

Marina Sena

Iza

Ana Castela

Simone Mendes

Anitta

Ludmilla

Artista Feminina Internacional do Ano

Olivia Rodrigo

Nicki Minaj

Dua Lipa

Melanie Martinez – VENCEU

Taylor Swift

Ariana Grande

Beyoncé

Karol G

Artista Masculino Internacional do Ano

Jung Kook – VENCEU

Troye Sivan

Jimin

Travis Scott

The Weeknd

WizKid

Zayn

Bad Bunny

Artista Latino do Ano

Anitta

Peso Pluma

Karol G

Bad Bunny

Emilia

Xavi

María Becerra

Danna Paola

Artista Asiático do Ano

Jung Kook

Jimin

Jennie

V

Taeyeon

Mitski

Jeff Satur

Agust D

Música Internacional do Ano

Vampire – Olivia Rodrigo

Seven – JungKook, Latto

Qlona – Karol G, Peso Pluma

Closer Than This – Jimin

What Was I Made For – Billie Eilish

Bellakeo – Peso Pluma, Anitta

Super Shy – New Jeans

Overcompensate – Twenty One Pilots

Feat Internacional do Ano

No_se_ve.mp3 – Emilia, Ludmilla, Zecca

Bellakeo – Peso Pluma, Anitta

Tá OK Remix – DENNIS, MC Kevin o Chris, Maluma, Karol G

The Weeknd, JENNIE, Lily-Rose Depp – One Of The Girls

Según Quién – Maluma, Carin Leon

Bad Bunny, Feid – PERRO NEGRO

Doechii – What It Is feat. Kodak Black

Seven – Jung Kook, Latto

Grupo/Dupla Nacional do Ano

Maiara e Maraisa

Israel e Rodolffo – VENCEU

Henrique e Juliano

Zé Neto & Cristiano

Lagum

Restart

Anavitória

NX Zero

Grupo/Dupla Internacional do Ano

LE SSERAFIM

BE:First

Twenty One Pilots

CNCO

SB19

TWICE

(G)I-DLE

RBD

Álbum/EP do Ano

Escândalo Íntimo – Luísa Sonza

Super – Jão

Vício Inerente – Marina Sena

LUAN CITY 2.0 (Ao Vivo) – Luan Santana

Boiadeira Internacional: Vol. 1 (Ao Vivo) – Ana Castela

Ao Vivo Em Portugal – Maiara e Maraisa

Afrodhit – IZA

Ciclone – Juliette

Álbum/EP Internacional do Ano

Super Real Me – Illit

Jungkook – Golden

Portals – Melanie Martinez

Mañana Será Bonito (Bichota Season) – Karol G

Génesis – Peso Pluma

Guts – Olivia Rodrigo

Eternal Sunshine – Ariana Grande

V – Layover – VENCEU



Melhor Show/Turnê

Soy Rebelde Tour – RBD

The Eras Tour – Taylor Swift

Superturnê – Jão – VENCEU

Ensaios da Anitta – Anitta

Numanice – Ludmilla

Renaissance World Tour – Beyonce

Luan City 2.0 – Luan Santana

Mañana Será Bonito Tour – Karol G

Capa do Ano

Afrodhit – Iza

Icarus – BK

Super – Jão

Vício Inerente – Marina Sena

Dos Prédios Deluxe – Veigh

Escândalo Íntimo – Luísa Sonza

Irrastreável – L7NNON

Ciclone – Juliette

ENTRETENIMENTO

Destaque em TV

Patrícia Poeta

Adriane Galisteu – VENCEU

Celso Portiolli

Luciano Huck

Tadeu Schmidt

Eliana

Cariucha

Regina Volpato

Melhor Novela

Amor Perfeito

Terra e Paixão

Vai na Fé

Fuzuê

Elas por Elas

A Infância de Romeu e Julieta

Renascer

Família É Tudo

Melhor Atriz em Novela

Debora Ozório – Terra e Paixão

Tatá Werneck – Terra e Paixão

Camila Queiroz – Amor Perfeito – VENCEU

Sheron Menezzes – Vai na Fé

Carolina Dieckmann – Vai na Fé

Marina Ruy Barbosa – Fuzuê

Duda Santos – Renascer

Deborah Secco – Elas por Elas

Melhor Ator em Novela

Diego Martins – Terra e Paixão – VENCEU

Amaury Lorenzo – Terra e Paixão

Daniel Rangel – Amor Perfeito

Samuel de Assis – Vai na Fé

Nicolas Prattes – Fuzuê

Ruan Aguiar – Fuzuê

Humberto Carrão – Renascer

Filipe Bragança – Elas por Elas

Estrela em Reality-Show/Competição

Rachel Sheherazade – A Fazenda 15

Jaqueline Grohalski – A Fazenda 15

Isabelle Nogueira – BBB24

Davi Brito – BBB24 – VENCEU

Beatriz Reis – BBB24

Fernanda Bande – BBB24

Giovanna Pitel – BBB24

Matteus Amaral – BBB24

Casal/Ship Favorito

Kelvin e Ramiro – Terra e Paixão

Nick e Charlie – Heartstopper

Alex e Henry – Vermelho, Branco e Sangue Azul

Valentina e Luiza – Stupid Wife – VENCEU

Simon e Wilhelm – Young Royals

Jaime e Jenny – Besouro Azul

Charlotte e George – Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton

Coriolanus e Lucy Gray – A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

SOCIAL

Influencer do Ano

Felipe Neto

Yasmin Brunet

Bianca Andrade

Rezende

Gabriel Santana

Jade Picon

Nátaly Neri

Yuri Marçal

Destaque em Rede Social

Blogueirinha

Wanessa Wolf

Matheus Costa

Priscila Reis

Key Alves

Gil do Vigor

Samanta Alves

Stenio Girardelli

Creator do Ano

Vinicius Schunke

Pkllipe

Eloá Almeida

Lázaro Freitas

Nauta

Larissa Gloor

Renan Keller

Jessica Diniz – VENCEU

Crush do Ano

Juliano Floss

Giovanna Lima

Gabriel Almeida

Lara Silva

Jean Paulo Campos

Alane Dias – VENCEU

Duda Santos

Lucas Pizane

The post SEC Awards 2024: Lista de vencedores tem Davi, Jung Kook, Jão e muitos outros appeared first on BreakTudo.