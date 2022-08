Hotel Tropical teve a falência decretada por conta de dívidas trabalhistas e com a concessionária de energia elétrica.

Tropical Hotel, situado às margens do Rio Negro, em Manaus, deve retomar as atividades em dezembro deste ano, de acordo com o Grupo Fametro, que arrematou o empreendimento em um leilão há dois anos.

O local está fechado desde 2019 – quando faliu. A previsão, ainda segundo os novos donos, é de que sejam geradas mil vagas de empregos diretos com a reabertura.

Ainda conforme o Grupo Fametro, uma das novidades dentre as varias reformas, por qual passa o local, será o restaurante com vista panorâmica. Ao todo, estão sendo investidos cerca de R$ 100 milhões.

Leilão

O hotel foi leiloado por mais de R$ 91 milhões. Anteriormente, o imóvel já havia recebido ofertas de compras por outras três empresas, que desistiram do arremate.

Hotel Tropical

Inaugurado nos anos 70, o Hotel Tropical fazia parte do grupo Varig, que, na época, era a principal empresa aérea do Brasil. Os 611 apartamentos estavam sempre lotados de celebridades que visitavam a região. Mas, a falência da Varig também derrubou o grande hotel da selva.

O Tropical parou de receber hóspedes em maio de 2019, depois que cortaram a energia do hotel. As contas atrasadas superavam R$ 20 milhões.

Desde 2011, a administração do hotel não depositava o Fundo de Garantia nem o INSS dos novos funcionários que contratava e não pagou as rescisões de ninguém. A dívida trabalhista foi estimada em cerca de R$ 20 milhões.

