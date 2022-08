O documento disponibilizado no site do Tribunal Regional Eleitoral esclarece aos partidos candidatos e demais cidadãos as regras referentes a propaganda eleitoral, como por exemplo os tipos de reuniões que podem ser realizadas, materiais que podem ser distribuídos e como o eleitor deve se manifestar.

Esse ano, o Tribunal Regional Eleitoral definiu que a cartilha não será distribuída aqui na capital, mas sim em formato de PDF, como explica o supervisor-geral da equipe de fiscalização do TRE Amazonas, Rui Melo.

”Mas é bom ressaltar que o meio físico vai ser mandado para aqueles municípios que não tem internet, para facilitar também que lá seja distribuída aos eleitores, por que a tendência logicamente é evitar esse material impresso, e ajudar o meio ambiente,” destacou Rui.

Outra mudança foi no registro de denúncias pelo aplicativo Pardal. a denúncia só será válida se houver detalhes sobre o suposto crime.

”Antigamente bastava o eleitor bater a foto da propaganda, e mandar para o tribunal, então o TSE atento a isso, ele criou um formulário que o eleitor vai ser obrigado a preencher um formulário, ele vai ter que se identificar, e quanto a isso não é preocupação, porque o processo é sigiloso, aí somente após o preenchimento de tudo isso, é que o sistema vai permitir o envio do áudio da fotografia ou do vídeo,” disse Rui.

Para ter acesso a cartilha pela internet clique aqui.

A campanha eleitoral começou na última terça-feira (16), e o primeiro turno das eleições está marcado para o dia 2 de outubro.

Os eleitores amazonenses vão às urnas nos 62 municípios do estado para escolher presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

