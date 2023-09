Desembargadores do Tribunal Regional Federal (TRF-1), de Brasília, determinaram, nesta quarta-feira (6), o retorno de Simão Peixoto (Republicanos) ao cargo de prefeito do município de Borba.

Peixoto (Republicanos) foi afastado do cargo, após ter sido preso durante a Operação Garrote do Grupo de Atuação Especial de Repressão do Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Amazonas (MP-AM).

Ele e outros funcionários são alvos da investigação por desvio de pelo menos R$ 29 milhões em recursos públicos. Após a prisão, o prefeito continuou recebendo a remuneração salarial, mas permaneceu afastado do cargo com monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Peixoto entrou com recursos, sem sucesso, na Justiça de primeira e segunda instância do Amazonas, que o manteve fora do cargo por 180 dias. Agora, o TRF-1, em decisão apertada, devolve o cargo a Peixoto.