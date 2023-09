NO fim da tarde desta quarta-feira, 06 de setembro, moradores de Barcelos ficaram chocados ao descobrirem o corpo de um homem boiando no Rio Negro acima de Barcelos. O cadáver, que se encontrava em avançado estado de decomposição. Os moradores não mexeram no corpo, mas prontamente reportaram às autoridades locais, mas pela longa distância da sede da cidade e pelo avançado do horário, apenas nesta quinta-feira farão a busca pelo corpo que segue descendo o rio.

Até o momento, a vítima não foi identificada, assim como as circunstâncias de sua morte. Algumas especulações surgiram devido à ausência de relatos sobre desaparecidos de Barcelos e à proximidade da fronteira com o município vizinho de Santa Isabel do Rio Negro. Suspeita-se que o homem possa ser oriundo das comunidades do município vizinho, mas essa suposição ainda carece de confirmação oficial.

Aguardando as investigações da polícia, que deverá lançar luz sobre os fatos e proporcionar respostas a sociedade e família do falecido.