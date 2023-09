O Tribunal Regional Federal (TRF-1), de Brasília, acaba de determinar o retorno de Simão Peixoto ao cargo de prefeito do município de Borba. A decisão foi por 5 x 3.

Peixoto (Republicanos) foi afastado do cargo pela câmara municipal após ter sido preso em operação do Gaeco/Ministério Público.

Em suma, o prefeito encontrava-se afastado, cuja motivação foi uma série de denúncias que suscitaram a abertura de um processo legislativo e cassação, sobretudo pela quebra de decoro.

Além de ter sido preso, por exemplo, por possível participação em um esquema de desvio de recursos públicos. Assim como crime político contra a vereadora Enfermeira Tatiana.

Assim sendo, Peixoto entrou com recursos, sem sucesso, na Justiça de primeira e segunda instância do Amazonas, que o manteve fora do cargo por 180 dias. Agora, o TRF-1, em decisão apertada, devolve o cargo a Peixoto.

Fonte: BNC