O meio-campista Gabriel Neves, do São Paulo, utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira, 6, para contar que passou a receber ofensas após pintar o cabelo de rosa. Através do Instagram, o volante lamentou a postura de alguns torcedores e afirmou que não vai se importar com outras opiniões. “Vou aproveitar e dar uma passadinha rápida aqui, com meu português meio ruim, mas só para explicar: pode ficar tranquilo com as ameaças e xingamentos, não ligo para isso. Faz tempo que decidi curtir a minha vida do jeito que eu gosto. Aprendi que tenho que respeitar quem me respeita, e que ser jogador de futebol não me faz deixar de ser quem eu sou. Até entendo que a cor rosa para as pessoas é até ruim, mas não deixa de ser uma cor, né?”, disparou.

Gabriel Neves ainda afirmou que a mudança no visual não significa estar menos focado para as decisões da Copa do Brasil – o São Paulo enfrenta o Flamengo nos dias 17 e 24 deste mês. “Não precisa ficar falando merda, nem vou jogar mais e nem vou jogar menos. Todo mundo corta e pinta o cabelo, só que eu decidi fazer da cor que queria fazer. Entendo, sim, muitos também falam que voltei da lesão jogando menos, faz parte. Eu estou treinando todos os dias com os meninos para o time melhorar e conseguir os nossos objetivos. Também não penso só no pessoal não, o time está sempre à frente”, disparou o uruguaio. “Então é isso: aproveitem o tempo de me xingar ou me criticar para fazer alguma coisa melhor. Respeito e sempre respeitei a torcida, e não deixo de fazer isso por curtir ou viver a minha vida. Enfim, estamos juntos e vamos, São Paulo. Pena ter que escrever isso, mas é a vida, né?”, finalizou,