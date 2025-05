Torcidas já têm toadas preferidas, mas TOP-10 da temporada mostra domínio de um dos bois

Visuliazação: 0

Os dados mais recentes do Spotify confirmam a liderança do Boi Garantido no ranking geral de execuções das toadas da temporada 2025. Das dez músicas mais ouvidas até o dia 14 de maio, oito são do bumbá vermelho, com destaque absoluto para Perrecheologia, que atingiu 303.051 reproduções, consolidando-se como o maior sucesso do ano.

Na segunda colocação, A Deusa das Águas também do Garantido, acumula 278.933 plays, seguida por Boi do Povo, Boi do Povão (269.011) e Perrechézada (264.111). A única representante azul entre as sete primeiras posições é Até o Tucupi de Amor, com 196.606 execuções. Logo atrás aparece Palmares, uma Invasão Caprichoso, com 190.264.

Os dados são do próprio Spotify.

Ranking geral – 14 de maio de 2025:

Perrecheologia (Garantido) – 303.051 A Deusa das Águas (Garantido) – 278.933 Boi do Povo, Boi do Povão (Garantido) – 269.011 Perrechézada (Garantido) – 264.111 O Povo Negro da Amazônia (Garantido) – 218.717 Esse Boi é Meu (Garantido) – 215.117 Até o Tucupi de Amor (Caprichoso) – 196.606 Palmares – Uma Invasão Caprichoso (Caprichoso) – 190.264 Rainha Encarnada (Garantido) – 173.258 Garantido, Boi do Brasil (Garantido) – 169.438

Últimas 24 horas

Apesar da ampla dominância vermelha no ranking geral, o desempenho das últimas 24 horas (registrado em 14 de maio) indica um cenário mais equilibrado. Quatro das dez toadas mais tocadas são do Caprichoso, mostrando que o álbum azul tem crescido em ritmo acelerado nas plataformas.

As três primeiras posições seguem com o Garantido, com Perrecheologia (5.562), Boi do Povo, Boi do Povão (5.411) e A Deusa das Águas (5.272). O Caprichoso aparece na sequência com Palmares (4.804) e Até o Tucupi de Amor (4.698).

Top 10 das últimas 24h – 14 de maio de 2025:

Perrecheologia (Garantido) – 5.562 Boi do Povo, Boi do Povão (Garantido) – 5.411 A Deusa das Águas (Garantido) – 5.272 Palmares – Uma Invasão Caprichoso (Caprichoso) – 4.804 Até o Tucupi de Amor (Caprichoso) – 4.698 Perrechézada (Garantido) – 4.318 Caprichoso – Rei do Quilombo (Caprichoso) – 3.745 Esse Boi é Meu (Garantido) – 3.704 O Povo Negro da Amazônia (Garantido) – 3.568 O Couro Vai Comer (Caprichoso) – 3.451

A crescente presença do Caprichoso no consumo diário de toadas pode indicar uma virada no comportamento dos fãs à medida que o Festival de Parintins se aproxima. E, vale lembrar, plays no Spotify não vencem festival.