5/5 - (1 voto)

Visuliazação: 134

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) determinou, em medida cautelar, a suspensão imediata dos pregões presenciais nº 025 e 030/2025 da Prefeitura de Barcelos, no interior do estado. A decisão foi lida nesta quinta-feira, 15, pelo conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva, relator do processo nº 12.284/2025, após o recebimento de uma representação formalizada por uma empresa.

A denúncia, que tem como alvos o prefeito Radson Rogerton dos Santos Alves — conhecido como “Radinho”, do (União-PP) —, o presidente da Comissão Permanente de Licitação, Domingos Sá Cordeiro Ribeiro, e a servidora Lauana Michele Messias Viana, aponta supostas irregularidades no processo licitatório.

1 de 3

Entenda

A representação com pedido de medida cautelar foi admitida pelo TCE-AM no último dia 7 de maio, mas a medida foi publicada somente em 12/05 deste ano no Diário Eletrônico da Corte de Contas.

O documento foi assinado pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins Rodrigues. “A representação está prevista no art. 288 da Resolução nº 04/2002 – TCE/AM sendo cabível em situações que se afirme ou requeira a apuração da ilegalidade ou má gestão pública”, reforçou a conselheira, no documento.

Visuliazação: 134