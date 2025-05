5/5 - (2 votos)

Visuliazação: 497

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 75ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus), cumpriu, na quinta-feira (15/05), mandado de prisão definitiva de um homem, de 55 anos, condenado por estupro de vulnerável. A prisão ocorreu em via pública do município.

A ação integra a Operação Caminhos Seguros, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que tem como objetivo combater e prevenir todo tipo de violência contra crianças e adolescentes.

Conforme o delegado Marcos Antônio Ramos, da 75ª DIP, o homem foi localizado após investigação da equipe policial e encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

“A captura de mais um condenado por estupro reafirma o nosso empenho diário em garantir justiça e segurança à população de Barcelos”, declarou o delegado.

Segundo o delegado, a equipe policial segue atuando de forma contínua no cumprimento de mandados judiciais, especialmente relacionados a crimes graves, como os contra as crianças e adolescentes.

“É importante que denúncias anônimas continuem sendo feitas por meio dos números (97) 98400-1679, da 75ª DIP, e 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), para darmos continuidade a esse trabalho”, disse o delegado.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e está à disposição do Poder Judiciário.

As denúncias sobre crimes praticados no município podem ser feitas pelo (97) 98400-1679, da 75ª DIP, e 181, da SSP-AM

FOTOS: Divulgação/PC-AM.

Visuliazação: 497