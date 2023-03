Anotações sobre veículos e fuzis que seriam usados no atentado contra Sergio Moro, segundo investigações da PF

Peça chave nas investigações sobre planos de ataques a autoridades do Brasil, entre elas o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e o promotor de Justiça Lincoln Gakiya, que integra o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo (Gaeco), uma testemunha teme ser executada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) a qualquer momento.

O delator revelou nomes e números de telefones dos envolvidos no planejamento do ataque e acrescentou que bem antes de contar tudo ao Gaeco já era ameaçado de morte por um deles, que pertenceria ao PCC e seria o chefe da célula da facção responsável pela organização da ação terrorista.

Ele, que também é ex-integrante da facção, relevou aos investigadores que já era jurado de morte pelo “tribunal do crime” por decidir sair da organização criminosa.

O seu principal algoz seria Janeferson Aparecido Mariano Gomes, o Nefo, um dos nove presos na megaoperação da Polícia Federal deflagrada na última quarta-feira (22/3). De acordo com a testemunha, Nefo seria chefe da chamada “sintonia restrita”, uma espécie de setor de inteligência do PCC com ampla rede de criminosos.

Ainda de acordo com o ex-faccionado, já havia a suspeita de que ele tivesse vazado outras informações sensíveis às autoridades. Além de Janeferson, também foram presos:

Valter Lima Nascimento, o Guinho;

Reginaldo Oliveira de Sousa, conhecido como Rê;

Franklin da Silva Correa, vulgo Frank;

Aline de Lima Paixão;

Aline Arndt Ferri;

Cintia Aparecida Pinheiro Melesqui, conhecida como Luana;

Herick da Silva Soares, vulgo Sonata;

Claudinei Gomes Carias, também chamado de Nei.

Investigação começou pelo MPSP

Os planos de ataque foram descobertos pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), que compartilhou as informações com a Polícia Federal.

Segundo as investigações, o sequestro e a morte de Moro e de outras autoridades seriam cometidos para obter dinheiro e conseguir o resgate de Marcola, líder máximo do PCC. As diligências da PF revelaram que os ataques poderiam ocorrer simultaneamente.

