Entre os dias 29, 30 e 31 de março, acontecerá o South Summit Brazil, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O evento reúne startups disruptivas de todo o mundo, além de contar com os principais porta-vozes do setor.

O representante do Amazonas no evento é Lincoln Nunes, diretor-presidente da Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam), empresa de tecnologia do governo estadual.

Com o objetivo de fomentar conexões entre startups, empresas e fundos de investimento globais para gerar negócios e conexões de alto valor, o South Summit foi criado há dez anos e hoje é líder no ecossistema de inovação e empreendedorismo global.

No Brasil, é uma correalização do governo do Estado do Rio Grande do Sul, e deve ocorrer na capital gaúcha até 2027.

Para o diretor-presidente da Prodam, o evento é uma oportunidade de ver de perto como a tecnologia e a inovação podem gerar oportunidades reais para resolver problemas da gestão pública.

A primeira edição do South Summit Brazil foi em maio de 2022 e reuniu mais de 500 palestrantes nacionais e internacionais.

Mais de 20 mil pessoas passaram pelo evento, totalizando 40 mil contatos realizados e mais de 2,5 mil reuniões, com cerca de 8,5 mil empresas, 3,3 mil startups e 450 investidores.

