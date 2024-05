O Terminal de Integração 7 (T7), localizado na avenida Torquato Tapajós, esquina com avenida do Turismo, bairro Tarumã-Açu, será inaugurado no próximo dia 30 de junho. O novo espaço irá auxiliar na integração dos moradores do Tarumã e das comunidades instaladas no decorrer da BR-174 e AM-010. A informação foi divulgada pelo prefeito de Manaus, David Almeida, durante entrevista a uma TV local.

“Nós temos a previsão de inaugurar e entregar o Terminal 7 para a população no dia 30 de junho, resolvendo assim o problema que temos com relação à integração do sistema das zonas Oeste e Norte da cidade de Manaus e de quem chega pela BR-174 e AM-010. Esse terminal vai fazer a integração total do sistema de transporte coletivo na nossa cidade”, afirma o prefeito.

O novo terminal será composto por duas plataformas, sendo uma para articulado e convencional e uma apenas para veículos convencionais, que irão realizar viagens dos bairros ao terminal (as chamadas linhas alimentadoras) e do bairro em direção ao centro da cidade (as linhas troncais). O terminal irá atender usuários de transporte, principalmente, das zonas Oeste e Norte.

David Almeida informou que 18 novos ônibus com ar-condicionado serão implementados nas linhas que atendem a região do Tarumã-Açu.

Segurança

Questionado sobre as ações implantadas pela Prefeitura de Manaus nos outros terminais da cidade, David Almeida destacou o serviço realizado pela Guarda Municipal no Terminal de Integração 3 (T3), localizado na Cidade Nova, zona Norte, que reforça a segurança no espaço público.

“Sofremos muito com a questão do furto de cabos. O Terminal 3 agora está todo iluminado. Nós colocamos a Guarda Municipal armada e temos um monitoramento de câmeras. Estamos trabalhando a reforma desse terminal, assim como nós entregamos o Terminal 1 e o Terminal 2. Depois vamos avançar para o Terminal 4 e Terminal 5”, concluiu.

Creches

Outro tema destacado pelo prefeito David Almeida foi a Educação. Ele explicou que em apenas três anos de gestão, foi duplicado o número de vagas em creches municipais de Manaus, saindo de 5.100 para 10.208.

“Em menos de três anos, nós criamos 5.108 vagas em creches. Nós dobramos aquilo que se fez em 16 anos, nós conseguimos em dois, três anos. Construímos novas creches, mas o que é mais importante é que fizemos parcerias com creches privadas. A gente compra a vaga na creche e o aluno, no caso, o filho das famílias de Manaus, vai estudar lá. Portanto, aquilo que se fez em 16 anos, em dois anos e meio nós conseguimos”, enfatizou Almeida.

Visando levar esse benefício para as famílias da zona rural, o prefeito de Manaus anunciou a inauguração da primeira creche fora da zona metropolitana da capital.

“Nós vamos inaugurar a primeira creche na zona rural de Manaus, em parceria com a Fazenda da Esperança. Não existia creche na zona rural. Então, com a Fazenda da Esperança, com a Igreja Católica, nós estamos implementando e vamos abrir ali várias creches também”, finalizou.