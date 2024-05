Uniformes dos atletas Paralímpicos do Brasil para as Olimpíadas de Paris 2024 serão 100% acessíveis. As mochilas contam com alças nos puxadores, calças com zíperes na lateral da parte inferior próximo ao tornozelo e etiquetas em braille para destacar as cores correspondentes de cada peça. Além disso, nos uniformes, está escrito a palavra Brasil em braille também. As roupas foram desenvolvidas em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e a Asics e cada etapa do processo foi feita com a ajuda dos atletas, do design até os testes. Outra novidade também é que pela primeira vez as peças serão comercializadas. A coleção contém: jaqueta de pódio, moletom, camisetas, regata, tênis, bermuda, calça, camisa polo, legging, mochila, manguito, boné e meia.Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 acontece entre os dias 28 de agosto a 8 de setembro e terá 22 modalidades.

