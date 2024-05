Com a presença de pais de alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e demais responsáveis, as Escolas Estaduais Balbina Mestrinho e Euclides da Cunha, ambas localizadas no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus, realizaram, nesta sexta-feira (17), o Dia da Família na Escola. O evento, que aconteceu na quadra de esportes da EE Balbina Mestrinho, contou com palestras, atividades pedagógicas e sorteio de vouchers para serviços de beleza.

A ação buscou reforçar a importância da proximidade afetiva entre os membros da comunidade no espaço de aprendizagem. A diretora da EE Balbina Mestrinho, Jeane Hidalgo, explicou que a presença da família no ambiente escolar auxilia as crianças no processo de ensino e aprendizagem.

“Quando a família é presente, o desenvolvimento da criança é extraordinário. Mesmo que ela tenha alguma dificuldade, ela passa a ter um olhar, ela passa a ter um acompanhamento, porque a família traz isso, esse aconchego, que a escola já faz, mas que ele (o aluno) espera da própria família”, ressaltou a diretora.

Uma das atividades realizadas durante o evento foi a palestra de conscientização sobre evasão escolar, bullying e violência sexual. A apresentação foi conduzida pela advogada e presidente da Comissão OAB Vai à Escola, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AM), Rosana Antony, que fez alerta aos pais e demais responsáveis pelas crianças sobre o papel da família no combate a qualquer tipo de violência no ambiente escolar.

“É preciso que os pais estejam atentos aos sinais que os filhos dão dentro de casa. Os pais precisam participar efetivamente da vida dos seus filhos. Que os pais tenham a responsabilidade de manterem os seus filhos dentro das escolas. Falamos da evasão escolar, falamos que é crime tirar o filho da escola sem um motivo justo. O Estado, realmente, está vigilante”, disse Rosana.

Atividades pedagógicas

Além de palestras, foram realizadas apresentações de danças, recitais e musicais com fantoches. “Essas apresentações aproximam a família da escola. É uma forma do aluno vir para cá também para ter o lazer, para ter a brincadeira, para se sentir bem e perceber que a escola é um lugar seguro”, disse a pedagoga da EE Euclides da Cunha, Sandra Sá Cruz.

Orgulho e reconhecimento

As famílias puderam acompanhar, de perto, o trabalho pedagógico da escola. A mãe Silvilene Freitas Fernandes, responsável pela aluna Maria Luiza de Freitas Fernandes, 9, contou que o evento proporcionou a conscientização da família sobre temas sociais relevantes e a importância da presença na escola.

“São assuntos e temas que, muitas vezes, passam despercebidos por causa do cotidiano, das tarefas, mas esse momento é muito importante mesmo para família e a escola. Quando eu vi minha filha, fiquei muito emocionada, porque a gente que é pai e mãe, a gente sempre quer o melhor para os filhos da gente”, disse Silvilene.

Maria Luiza, que participou de uma das apresentações, falou sobre a felicidade de poder viver o momento ao lado da mãe. “Eu nunca tinha feito uma apresentação com a mamãe aqui. Estou achando muito legal que a professora fez [a dança] com a gente”, contou a estudante.

Já a mãe Adriane da Silva Gomes, responsável pela estudante Ana Sara Gomes, 8, destacou a família como instrumento de incentivo ao processo educacional das crianças. “Com a gestão [da unidade de ensino] e a família, a gente vê que a criança passa a ter mais ânimo para vir para a escola”, disse Adriane.

