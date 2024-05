Chegou ao fim a era Cássio no Corinthians. Um dos maiores ídolos da história do clube — o maior para uma grande parcela da torcida — deixou o Timão após 12 anos e seis meses em preto e branco. Contratado discretamente no final de 2011, o goleiro assumiu a meta corintiana durante a Libertadores do ano seguinte e foi um dos heróis da inédita conquista. No final de 2012, brilhou na vitória sobre o Chelsea, na final do Mundial de Clubes — foi, inclusive, eleito o melhor jogador do torneio. Cássio deixa o Parque São Jorge como recordista de títulos no Corinthians, com um Mundial, uma Libertadores, dois Brasileiros, quatro Paulistas e uma Recopa Sul-Americana. Além disso, é o segundo jogador com mais partidas com a camisa alvinegra. Foram 712, 94 a menos que o ex-lateral-esquerdo Wladimir.

