A Nasa informou na noite desta quarta-feira (8) que o Telescópio Espacial James Webb foi atingido por pequenos meteoritos entre 23 e 25 de maio. De acordo com a agência, o equipamento sofreu um impacto em seus segmentos de espelho primários.

Após as primeiras avaliações, foi constatado que o telescópio ainda está funcionando em níveis maiores que os necessários para continuar operando. No entanto, o impacto causou um efeito marginalmente detectável nos dados enviados pelo telescópio para a Terra.

Ataques de pequenos meteoritos são inevitáveis em uma missão da magnitude da realizada pelo James Webb, e os impactos devem continuar a ocorrer durante toda a vida do telescópio no espaço. Esses eventos, inclusive, foram antecipados durante os testes realizados com o telescópio ainda no chão.

“O espelho de Webb foi projetado para resistir ao bombardeio do ambiente micrometeoróide em sua órbita ao redor do Sol-Terra L2 de partículas do tamanho de poeira voando em velocidades extremas”, disse a Nasa em comunicado à imprensa.

Durante a construção, os engenheiros misturaram ataques reais e simulações para testar os espelhos. Porém, o impacto sofrido pelo observatório espacial foi maior do que o que os testes em solo poderiam prever, no entanto, o telescópio se saiu muito bem.

“Sempre soubemos que o Webb teria que enfrentar o ambiente espacial, que inclui luz ultravioleta severa e partículas carregadas do Sol, raios cósmicos de fontes exóticas na galáxia e ataques ocasionais de micrometeoróides em nosso sistema solar”, disse o vice-gerente técnico de projetos da Nasa, Paul Geithner.