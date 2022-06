5/5 - (1 vote)

A Cadillac divulgou nesta quarta-feira (8) novas imagens do sedã de luxo elétrico Celestiq. As fotos mostram detalhes de rodas, lanternas traseiras e até as dobradiças nas portas da versão intitulada pela montadora como “showcar”. No fim deste ano, uma versão mais completa do Celestiq, mais próxima do modelo de produção, deve ser revelada pela Cadillac.

Com base em um teaser anterior, divulgado durante a CES 2021, sabe-se que o Cadillac Celestiq terá um teto solar inovador, com quatro painéis de alta tecnologia e feito de um vidro inteligente que permite ao motorista e aos passageiros personalizarem o nível de transparência que incide no espaço interno. Isto significa, por exemplo, que uma pessoa pode optar por um cenário opaco, enquanto outras absorvem os raios de sol.

Cadillac/Divulgação

Além disso, as imagens apresentadas no evento sugerem uma tela que abrange o painel, com o posicionamento de monitores adicionais entre a primeira e a segunda fila, dando aos ocupantes suas próprias zonas personalizadas.

“Desde suas proporções únicas e uma nova linguagem de formas sofisticadas e sem esforço até a precisão e atenção aos detalhes, o Celestiq é diferente de qualquer coisa nas estradas hoje”, explica Magalie Debellis, gerente de design avançado da Cadillac, em comunicado à imprensa.

A expectativa da Cadillac é que o Celestiq seja o grande carro-chefe da marca no futuro. A montadora inclusive planeja construir o sedã fastback a mão, com uma taxa de apenas 1,2 unidade produzida por dia.

Cadillac/Divulgação

Lançamento depois do Lyriq

A Cadillac ainda não divulgou detalhes técnicos sobre o sedã de luxo, mas confirmou que o Celestiq terá tração e direção nas quatro rodas. Como outros elétricos da GM, ele também usará o sistema de bateria modular Ultium e o conjunto de componentes da montadora.

O Cadillac Celestiq chegará às concessionárias após o lançamento do Lyriq, cuja produção teve início recentemente. Com 340 cv de potência e alcance estimado em 502 km, o Lyriq possui preço sugerido de US$ 62.990 (em torno de R$ 308,6 mil, na conversão direta), o que indica o valor do Celestiq quando chegar ao mercado. Uma versão 4×4 deve ser anunciada no ano que vem, com pelo menos 500 cv de entrega.