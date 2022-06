Um gabinete de crise foi instalado para apurar os desaparecimentos do indigenista Bruno Araújo Pereira, da Fundação Nacional do Índio (Funai), e do jornalista britânico Dom Phillips, colaborador do The Guardian. Seis pessoas já foram ouvidas, sendo cinco testemunhas e um suspeito, informou a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O comitê teve a primeira reunião presencial nesta quarta-feira, 08/06, com participação de representantes da Polícia Militar do Amazonas, Corpo de Bombeiros, Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Polícia Federal.

Uma pessoa foi presa com munição e drogas na área onde ocorre as investigações, mas, segundo a SSP-AM, ainda não se sabe se ela tem relação com o desaparecimento.

"A partir do segundo dia, conseguimos apoio (com) aeronaves, então nós temos helicópteros que estão sobrevoando a área. (É) uma área bastante complexa, então nós estamos atuando com embarcações, fazendo as diversas incursões. Nós temos ali diversos locais onde as embarcações podem entrar. Nós temos as aeronaves sobrevoando, e muita troca de informação, de inteligência, dos órgãos envolvidos. Nós trabalhamos ali em uma região bastante perigosa, onde há uma criminalidade intensa. O tráfico de drogas transnacional talvez seja o mais forte ali, sobretudo (na área) de fronteira, mas sabemos também de garimpo ilegal, sabemos da ocorrência da exploração ilegal de madeira, pesca ilegal", superintende da Polícia Federal no Amazonas, Eduardo Alexandre Fontes.

Ao todo, segundo a Polícia Federal, 250 agentes, dois aeronaves, 16 embarcações, 3 drones atuam nas buscas.