A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) confirmou que uma prisão ocorreu após o início das investigações sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Os dois foram vistos pela última vez no domingo (05), nas proximidades do município de Atalaia do Norte, no interior do Estado.

Segundo a SSP-AM, a prisão não teve relação com o desaparecimento. Uma pessoa foi presa com munição e drogas e está sendo ouvida para verificar se está envolvida no sumiço do indigenista e do repórter.

Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como "Pelado", negou qualquer relação com o sumiço dos dois homens. A informação é do delegado titular da 50ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), Alex Perez.

A polícia diz que o homem foi preso em flagrante, na terça-feira (7) por posse de munição de uso restrito e permitido. Com ele, foram apreendidos chumbinhos.

"A única situação que ele acompanhou foi quando a embarcação que Bruno e Dom Philips estavam conduzindo passou em frente a sua comunidade. [Ele fez] contato visual apenas", afirma o investigador.