A diretoria do Flamengo convocou o técnico Jorge Sampaoli através de uma ligação para uma reunião nesta quinta-feira, em um restaurante de hotel na Barra, na qual será formalizada a demissão do profissional. Com isso, o treinador argentino não comandará a equipe rubro-negra diante do Bahia, no sábado (30), e não deve também estar à frente da equipe no treinamento desta sexta-feira. O técnico Mario Jorge, do Sub-20, deve ficar no banco de reservas na próxima partida de maneira interina.

O Flamengo tenta finalizar o acordo com Tite, mas na ausência de Sampaoli o técnico Mario Jorge, do Sub-20, deve ser acionado para a partida do Brasileirão. Com a saída, o clube vai pagar a Sampaoli cerca de R$ 9 milhões em multa. Além do treinador, deixam o clube seis integrantes de sua comissão técnica.

Desde 2019, o Flamengo só não precisou pagar a multa contratual para três treinadores: no início do primeiro ano da gestão de Landim, Abel Braga pediu as contas após sete meses de trabalho. Renato Gaúcho, que comandou o time em 2021, cumpriu o vínculo até o final e não teve o contrato renovado, mesma situação de Dorival Júnior, que saiu no fim do ano passado.

No Flamengo, Sampaoli comandou a equipe em 39 jogos, com 20 vitórias, 11 empates, oito derrotas e 60,6% de aproveitamento, foram 63 gols marcados e 41 sofridos.

Ele deixa o clube com o vice-campeonato da Copa do Brasil, eliminado nas oitava de final da Libertadores e em sétimo no Campeonato Brasileiro, 11 pontos atrás do líder Botafogo e fora da zona de classificação para a Libertadores de 2024.

